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07:46 (мск), источник: VLADNEWS

В аэропорту Владивостока прием проведет прокурор

Мероприятие назначено на 15 мая.

Источник: VLADNEWS

15 мая 2017 года с 10:00 до 12:00 на таможенном посту Аэропорт Владивостокской таможни запланировано проведение Приморским транспортным прокурором В. А. Кротовым общественного приема по вопросам соблюдения требований таможенного законодательства Таможенного союза (в рамках Евразийского экономического союза), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 45, международный аэропорт Владивосток (международный терминал), 2 этаж, каб. 4.

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