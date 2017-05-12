В аэропорту Владивостока прием проведет прокурор
Мероприятие назначено на 15 мая.
Мероприятие назначено на 15 мая.
15 мая 2017 года с 10:00 до 12:00 на таможенном посту Аэропорт Владивостокской таможни запланировано проведение Приморским транспортным прокурором В. А. Кротовым общественного приема по вопросам соблюдения требований таможенного законодательства Таможенного союза (в рамках Евразийского экономического союза), сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Прием будет осуществляться по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 45, международный аэропорт Владивосток (международный терминал), 2 этаж, каб. 4.