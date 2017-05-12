Юные амазонки поборются во Владивостоке

Соревнования по самбо и сумо среди девушек пройдут в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2).



Начало первенства Владивостока по самбо — в 11 часов, первенства по сумо — в 15 часов.



Сборную команду краевого центра представят воспитанницы муниципального Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка».



В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок в возрасте от 15 до 18 лет из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Партизанска, поселков Ярославский и Хороль.

Вход свободный.

Ирина Петрова.