Юные амазонки поборются во Владивостоке
13 мая во Владивостоке можно будет увидеть женские единоборства, об этом сообщает ИА «Дейта».
13 мая во Владивостоке можно будет увидеть женские единоборства, об этом сообщает ИА «Дейта».
Соревнования по самбо и сумо среди девушек пройдут в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2).
Начало первенства Владивостока по самбо — в 11 часов, первенства по сумо — в 15 часов.
Сборную команду краевого центра представят воспитанницы муниципального Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка».
В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок в возрасте от 15 до 18 лет из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Большого Камня,
Вход свободный.
Ирина Петрова.