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07:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Юные амазонки поборются во Владивостоке

13 мая во Владивостоке можно будет увидеть женские единоборства, об этом сообщает ИА «Дейта».

Соревнования по самбо и сумо среди девушек пройдут в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2).

Начало первенства Владивостока по самбо — в 11 часов, первенства по сумо — в 15 часов.

Сборную команду краевого центра представят воспитанницы муниципального Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка».

В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок в возрасте от 15 до 18 лет из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Партизанска, поселков Ярославский и Хороль.

Вход свободный.

Ирина Петрова.

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