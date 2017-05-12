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07:48 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцев ждут дождливые, прохладные и ветреные выходные

Погода испортится в субботу.

Источник: РИА "Новости"

Недолгое майское потепление скоро снова сменится дождливой, ветреной и более прохладной погодой. Предстоящие выходные в городе будут ненастными.

Как сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, погода в ближайшие дни будет неустойчивой. Это связано с перемещением целой серии циклонов и атмосферным фронтом с Северного Урала, который несет региону дождевые облака и порывистый ветер.

Теплый день пятницы — сегодня синоптики обещают до +25 градусов без осадков, сменится более прохладной погодой в субботу. Днем в субботу, 123 мая, ожидается +20+21 градусов, юго-западный ветер и дожди.

Кстати, осадки не прекратятся даже ночью и дождь будет моросить еще и в воскресенье, 14 мая. Погода будет дождливой и пасмурной, а ветер в воскресенье только усилится. Порывы ветра могут достигать 17−22 м/с. Кроме того, к Новосибирской области подойдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха опустится до +13… +18 градусов. Хотя на юге региона при этом может быть заметно теплее — выше +20.

Начало следующей рабочей недели, по прогнозам синоптиков, тоже будет прохладным.

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