Новосибирцев ждут дождливые, прохладные и ветреные выходные
Погода испортится в субботу.
Погода испортится в субботу.
Недолгое майское потепление скоро снова сменится дождливой, ветреной и более прохладной погодой. Предстоящие выходные в городе будут ненастными.
Как сообщил
Теплый день пятницы — сегодня синоптики обещают до +25 градусов без осадков, сменится более прохладной погодой в субботу. Днем в субботу, 123 мая, ожидается +20+21 градусов,
Кстати, осадки не прекратятся даже ночью и дождь будет моросить еще и в воскресенье, 14 мая. Погода будет дождливой и пасмурной, а ветер в воскресенье только усилится. Порывы ветра могут достигать 17−22 м/с. Кроме того, к Новосибирской области подойдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха опустится до +13… +18 градусов. Хотя на юге региона при этом может быть заметно теплее — выше +20.
Начало следующей рабочей недели, по прогнозам синоптиков, тоже будет прохладным.