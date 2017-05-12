Названы 35 стипендиатов губернатора Волгоградской области

Все они, сообщает ВДТВ, работники культуры и представители талантливой молодежи.

Десяти деятелям искусства присуждена стипендия в размере 4000 рублей, десять молодых творческих работников будут получать ежемесячно по 3000 рублей, 15 студентов и школьников — по 1200 рублей.

Отметим, что всего с 2005 года стипендии губернатора выплачены 385 работникам культуры и искусства Волгоградской области.