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10:35 (мск), источник: Volga News

15 мая начнется распределение свободных мест в детских садах

15 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на новый 2017−2018 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Самары рекомендует родителям до 13.05.2017 (включительно) проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной системе управления региональной системой образования (модуль «Е-услуги. Образование»).

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений можно обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.

В мэрии обращают внимание, что родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения). Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

— наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
— даты регистрации ребенка в электронном реестре;
— возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017;
— направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.

После того, как бронь была подтверждена, и вы приняли окончательное решение, вам необходимо письменно подтвердить свое согласие с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

Процесс распределения свободных мест в МОО продолжится до сентября 2017 года. До начала учебного года, при наличии незаполненных мест, распределение будет проводиться ежемесячно.

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