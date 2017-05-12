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07:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске виртуально испытали шесть будущих космонавтов

Участники «Космической одиссеи» вернулись в Красноярск.

Шесть красноярцев прошли виртуальный полет в космос в рамках научно-образовательной программы подготовки будущих космонавтов «Космическая одиссея». Участники несколько месяцев готовились к виртуальному полету и совершили его в конце апреля.

«Парни участвовали в виртуальном полете. В этот момент я находилась в имитированном Центре управления полетами и наблюдала за всем этим со стороны, мне очень понравилось. В целом очень много впечатлений было, я почерпнула для себя очень много ценной информации», — рассказывает финалист «Космической одиссеи» Евгения Грачева.

Отметим, что программу запустили в начале декабря на базе красноярского отделения Союза машиностроителей России при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Теперь финалисты «Космической одиссеи» планируют совершить реальный полет в космос.

«6−8 человек будут готовиться по лунной программе — корабль “Федерация”, может быть, вы слышали, сейчас разрабатывается. Для этой программы сейчас дополнительно набирают космонавтов», — говорит куратор «Космической одиссеи» Галина Яковлева.

Все шесть претендентов уже подали заявки в «Роскосмос». К ним будут предъявляться высокие требования, но участие в виртуальной программе даст им дополнительные шансы.

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