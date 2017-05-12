Из 2000 новосибирцев, укушенных клещами, энцефалит у четверых

Гулять по аллеям Заельцовского парка безопасно — этот участок обработан. Но еще остались нетронутыми отдаленные территории. Закончить все работы обещают в ближайшие дни, как только установится сухая погода.

По мнению специалистов, особо осторожными нужно быть жителям Новосибирского района, Искитима и Бердска. Кроме того, противоклещевая обработка детских оздоровительных лагерей, садовых обществ и парков в Новосибирске не завершена.

— На следующей неделе, когда метеоусловия будут позволять, обработаем всю территорию полностью. Вместе с подрядной организацией следим, чтобы клещей не было на активных зонах, — говорит директор Заельцовского парка Владимир Козырев.

Если парки, скверы и городские кладбища обрабатывают в обязательном порядке (таковы санитарные нормы), то садовые общества — только по желанию собственников. И тех, кто поймал клеща после визита на дачу, в разы больше.

— На территории садовых обществ случилось 85 укусов. Преимущественно, это территории Новосибирского района, Бердска, Исктимского района и Новосибирска. К сожалению, уже семь укусов на территории парков, — говорит заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова.

В этом году вакцины против клещевого энцефалита закупили достаточно — из областного бюджета выделили 140 миллионов рублей. Основной этап вакцинации уже завершен. Теперь можно поставить только экстренный укол, если произошел укус, но не позднее, чем через 72 часа.