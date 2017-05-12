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08:14 (мск), источник: VN.ru

Из 2000 новосибирцев, укушенных клещами, энцефалит у четверых

Пострадавших от укусов клещей уже две тысячи. У четверых жителей Новосибирской области тяжелая форма энцефалита. Это только начало сезона. Пик активности клещей еще впереди.

По мнению специалистов, особо осторожными нужно быть жителям Новосибирского района, Искитима и Бердска. Кроме того, противоклещевая обработка детских оздоровительных лагерей, садовых обществ и парков в Новосибирске не завершена.

Гулять по аллеям Заельцовского парка безопасно — этот участок обработан. Но еще остались нетронутыми отдаленные территории. Закончить все работы обещают в ближайшие дни, как только установится сухая погода.

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— На следующей неделе, когда метеоусловия будут позволять, обработаем всю территорию полностью. Вместе с подрядной организацией следим, чтобы клещей не было на активных зонах, — говорит директор Заельцовского парка Владимир Козырев.

Если парки, скверы и городские кладбища обрабатывают в обязательном порядке (таковы санитарные нормы), то садовые общества — только по желанию собственников. И тех, кто поймал клеща после визита на дачу, в разы больше.

— На территории садовых обществ случилось 85 укусов. Преимущественно, это территории Новосибирского района, Бердска, Исктимского района и Новосибирска. К сожалению, уже семь укусов на территории парков, — говорит заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова.

В этом году вакцины против клещевого энцефалита закупили достаточно — из областного бюджета выделили 140 миллионов рублей. Основной этап вакцинации уже завершен. Теперь можно поставить только экстренный укол, если произошел укус, но не позднее, чем через 72 часа.

— Гамма-глобулин вводится в пунктах экстренной серопрофилактики, которые работают круглосуточно в сезон клещевых инфекций. Дети получают гамма-глобулин бесплатно, взрослые после 17 лет — или за собственные средства, или за счет услуг добровольного медицинского страхования, — говорит главный инфекционист НСО Лариса Позднякова.

На сегодня в регионе уже 1914 случаев укусов клещей, четыре человека оказались заражены энцефалитом. Пострадавшие в тяжелом состоянии. Погода для клещей сейчас самая благоприятная, и пик активности членистоногих придется на конец мая.

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