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08:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

На улице Пушкина в Перми автобус сбил пешехода

От полученных травм пешеход погиб на месте аварии.

Источник: AP 2017

Смертельное ДТП произошло утром 12 мая на улице Пушкина в Перми. Около 9 часов утра автобус сбил пешехода. От полученных травм он погиб на месте аварии.

Как сообщают очевидцы, на место приехали два экипажа полиции. Однако в пресс-службе ГИБДД нам пояснили, что у них пока нет подробностей происшествия. Инспекторы работают на месте аварии, выясняют обстоятельства ДТП.

Судя по месту аварии, пешеход переходил улицу в неположенном месте — его тело лежит далеко от светофора. ДТП произошло неподалёку от «Остановки по требованию».

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