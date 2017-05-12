На улице Пушкина в Перми автобус сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло утром 12 мая на улице Пушкина в Перми. Около 9 часов утра автобус сбил пешехода. От полученных травм он погиб на месте аварии.

Как сообщают очевидцы, на место приехали два экипажа полиции. Однако в пресс-службе ГИБДД нам пояснили, что у них пока нет подробностей происшествия. Инспекторы работают на месте аварии, выясняют обстоятельства ДТП.

Судя по месту аварии, пешеход переходил улицу в неположенном месте — его тело лежит далеко от светофора. ДТП произошло неподалёку от «Остановки по требованию».