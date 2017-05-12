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10:24 (мск), источник: Sputnik.by

NaviBand: в белорусском языке есть сила

Белорусских музыкантов приехали поддержать на «Евровидение» не только фанаты, но и самые близкие — родители.

Источник: Sputnik.by

КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Участники группы NaviBand уверены: в финал «Евровидения» им помог выйти белорусский язык, об этом музыканты заявили на пресс-конференции по итогам второго полуфинала конкурса.

Белорусские участники прошли в финал «Евровидения-2017» по итогам голосования телезрителей и членов профессионального жюри во втором полуфинале конкурса, который состоялся в четверг вечером.

«Мы смогли доказать многим, что в белорусском языке есть сила», — заявили журналистам участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук.

Артисты говорят, что «ни на что не расчитывают в финале», но готовы выйти на сцену и получить удовольствие. Приятным назвали NaviBand и то, что они «многих сделали счастливыми».

Активно болели за белорусских участников «Евровидения» гости из разных уголков мира: от Португалии до Израиля. Во время выступления белорусов в полуфинале многие журналисты подпевали, а некоторые даже просили себе белорусские флаги. Предлагаем вам посмотреть видео выступления NaviBand в полуфинале.

Выступят NaviBand в финале «Евровидения» 13 мая в первой части шоу. На данный момент букмекеры пророчат белорусам лишь 23-е место.

Группа NaviBand была создана белорусами Артемом Лукьяненко и Ксенией Жук в 2013-м году, с тех пор у коллектива вышли три полноценных альбома. Вопреки заблуждению, поют они не только на белорусском языке — у них встречаются композиции также на русском. Сотрудничали NaviBand и с известным российским писателем Евгением Гришковцом — он высоко оценил их творчество и пригласил к совместной работе. На «Евровидение» NaviBand поехали лишь со второй попытки — в финале национального отбора 2016 года они заняли четвертое место.

«Евровидение-2017» многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский «Первый канал» отказался от трансляции шоу.

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