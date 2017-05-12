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08:41 (мск), источник: VN.ru

Бой с тенью организовал неадекватный новосибирец

Ролик с новосибирцем, изображающим драку с невидимым соперником рядом с ТЦ «Континент», появился в Сети.

Запись произвел мужчина из салона автомобиля. Не особо выбирая выражения, он иронично назвал «бойца с тенью» кикбоксером. «Вот житуха!» — озадаченно проговорил автор ролика спустя какое-то время и спугнул «кикбоксера» клаксоном.

Явно находившийся под влиянием алкоголя или наркотиков новосибирец вел себя неадекватно: сначала размахивал ногами и руками, а затем полуприсел в странной позе. После автомобильного сигнала он встрепенулся и как ни в чем не бывало продолжил свой путь.

За сутки ролик (видео содержит ненормативную лексику!) собрал десятки тысяч просмотров. Некоторые пользователи отметили, что на место нужно было вызвать скорую помощь. Однако большинство комментаторов поддержали иронию автора ролика. «Ничего вы не понимаете, он с хищником бился, спасал вас, а вы ржете», — заявил подписчик «Инцидент Новосибирска» Павел Голубев. Другие предположили, что к «бойцу» заявилась «даже не белочка, а целый Пикачу».

Периодически в Новосибирске случаются драки с самыми неожиданными соперниками. Так, год назад в интернете разошелся ролик, в котором священник-тяжеловес побил постороннего водителя. В июне на улице Бориса Богаткова подрались водители троллейбусов, а в августе один заключенный забил до смерти другого из-за пульта от телевизора.

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