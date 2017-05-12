Власти пообещали помочь краевому госпиталю для ветеранов войн

Глава Пермского края Максим Решетников побывал в пермском госпитале для ветеранов войн. Как выяснилось, поводом для поездки стал не только недавний День Победы. Есть вопросы, требующие немедленного решения.

Сергей Пачгин у себя в палате последние несколько дней гостей принимает постоянно. Ветеран Великой Отечественной войны практически не снимает свой парадный китель, на котором хватает орденов и медалей.

Сергей Пачгин, ветеран Великой Отечественной войны: «На четвертом вылете мне удалось не только отогнать, но и сбить немецкий самолет».

Как и сотни других пациентов, в краевом госпитале для ветеранов он бывает раз в год на профилактическом обследовании. Хотя в свои 91 год на здоровье жаловаться не привык. В новый корпус, на улицу Встречная, лечебное учреждение переехало совсем недавно.

Уникальные условия и индивидуальный подход к каждому. Ежегодно в краевом госпитале проходят лечение порядка 6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и участников локальных конфликтов.

Хоть корпус новый и палаты современные, но при переходе на систему обязательного медицинского страхования здесь столкнулись с рядом сложностей. Одна из главных — недостаток финансирования. Лечат возрастных пациентов здесь от самых разных недугов.

Алексей Репников, главный врач ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн»: «При переходе на систему ОМС, у нас лечение по законченному случаю, по одному профилю заболевания. А система госпиталя, у нас пациенты не простые и они лечатся с многопрофильными заболеваниями».

Уже на встрече с пациентами обсуждались в том числе и эти вопросы. Краевые власти обещали помочь. Госпиталь получит субсидию из краевого бюджета в размере 20 с лишним миллионов рублей.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: «Переход в ОМС госпиталя ветеранов войн до конца не продумали. Поэтому мы в этом году выделим отдельную субсидию, чтобы объем финансирования сохранился и приоритет — это лекарства, питание и заработная плата».

Поддержку окажут не только краевому госпиталю. В этом году сертификаты на жилье уже получили 40 ветеранов. Кроме того, труженики тыла по решению главы региона получат единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей.