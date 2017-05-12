Челябинские садоводы массово жалуются на черную пыль на растениях и опасаются за свое здоровье
В Челябинске садоводы массово жалуются на выбросы и черную пыль на растениях. В приемную общественного волонтерского
В Челябинске садоводы массово жалуются на выбросы и черную пыль на растениях. В приемную общественного волонтерского
По словам садоводов, осадки в виде пыли
Жители просят общественников провести отбор и анализ проб воздуха, а также установить возможную причастность к выбросам Челябинской ТЭЦ-3. Активисты движения «Время Че» в ближайшее время проведут отбор и исследование проб воздуха вблизи промышленных предприятий, а также произведут отбор проб воды в озере Первое. «Данные мероприятия позволят дать оценку ситуации и выяснить причины ухудшения качества воздуха и участившихся обращений жителей города», — отметили в движении.