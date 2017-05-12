В Омске сильная женщина оторвала автоматическую дверь в маршрутке

Автор видео сообщил, что женщина оторвала дверь у рейсового микроавтобуса маршрута «Омск — Марьяновка», отметив, что инцидент произошел 9 мая. Как видно на съемке, дверь маршрутки перекошена, а механизм открывания сломан. Ущерб оценивается в 20 тысяч рублей.

Саму виновницу поломки зрителям не показали. В конце видео сообщается, что она с места происшествия скрылась.