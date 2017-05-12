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09:22 (мск), источник: Калининград.Ru

На выходных в Калининградской области потеплеет до +17°С

Синоптики не прогнозируют осадков в субботу и воскресенье.

Источник: Калининград.Ru

На выходных, 13 и 14 мая, в Калининградской области потеплеет до +17°С. В ночное время суток столбики термометров будут показывать +5… 6 °C. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.

Оба дня в регионе будет переменная облачность. Кроме того, метеорологи обещают выходные без дождей. Вероятность осадков в субботу и воскресенье составляет 12−45%.

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