На выходных в Калининградской области потеплеет до +17°С

На выходных, 13 и 14 мая, в Калининградской области потеплеет до +17°С. В ночное время суток столбики термометров будут показывать +5… 6 °C. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.

Оба дня в регионе будет переменная облачность. Кроме того, метеорологи обещают выходные без дождей. Вероятность осадков в субботу и воскресенье составляет 12−45%.