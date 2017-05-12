В Кузбассе пожилые супруги погибли при пожаре в частном доме
Мужчина и женщина были инвалидами и передвигались в колясках.
Мужчина и женщина были инвалидами и передвигались в колясках.
В Полысаево Кемеровской области после тушения пожара в частном доме обнаружены тела двух пожилых супругов.
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По предварительной версии, мужчина курил в постели, что и послужило причиной возгорания. Точную причину пожара установят специалисты. В настоящее время по факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.