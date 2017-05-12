В Кузбассе пожилые супруги погибли при пожаре в частном доме

В Полысаево Кемеровской области после тушения пожара в частном доме обнаружены тела двух пожилых супругов.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 11 мая, сейчас по факту проводится доследственная проверка. По предварительной версии, 83-летняя женщина позвонила сыну, проживающему рядом, и сообщила, что в доме пожар. Мужчина прибежал к дому родителей, но внутрь попасть не смог и вызвал сотрудников МЧС. Когда пожар был потушен, они нашли в доме тела 83-летней женщины и её 84-летнего супруга. У мужчины имелись сильные признаки обгорания, женщина, вероятнее всего, отравилась продуктами горения.

По предварительной версии, мужчина курил в постели, что и послужило причиной возгорания. Точную причину пожара установят специалисты. В настоящее время по факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.