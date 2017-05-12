Холодные циклоны со снегопадами покинут Москву в ближайшие дни
В столице 12 мая воздух прогреется до плюс 12 градусов.
В столице 12 мая воздух прогреется до плюс 12 градусов.
Холодные циклоны со снегопадами покинут Москву в ближайшие дни. Уже в пятницу, 12 мая, в столице заметно потеплеет, сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, столичный регион уже находится в тылу циклонов, которые уходят далее на
Воздух в Москве прогреется до плюс 10−12 градусов, примерно такая же температура будет на юге Подмосковья, в других районах области ожидается максимум плюс 9 градусов.
Атмосферное давление повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
Самое холодное 12 мая в истории метеонаблюдений в Москве было зафиксировано еще в позапрошлом веке — в 1896 году в этот день температура воздуха опустилась до 4,2 градуса ниже ноля.