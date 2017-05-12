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12:10 (мск), источник: Мослента

Холодные циклоны со снегопадами покинут Москву в ближайшие дни

В столице 12 мая воздух прогреется до плюс 12 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Холодные циклоны со снегопадами покинут Москву в ближайшие дни. Уже в пятницу, 12 мая, в столице заметно потеплеет, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, столичный регион уже находится в тылу циклонов, которые уходят далее на северо-восток. Днем ожидается переменная облачность почти без осадков, при этом будет дуть слабый северо-западный ветер силой около 3−8 метров в секунду.

Воздух в Москве прогреется до плюс 10−12 градусов, примерно такая же температура будет на юге Подмосковья, в других районах области ожидается максимум плюс 9 градусов.

Среднесуточная температура все еще останется ниже климатической нормы на 6−8 градусов.

Атмосферное давление повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Самое холодное 12 мая в истории метеонаблюдений в Москве было зафиксировано еще в позапрошлом веке — в 1896 году в этот день температура воздуха опустилась до 4,2 градуса ниже ноля.

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