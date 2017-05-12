Холодные циклоны со снегопадами покинут Москву в ближайшие дни. Уже в пятницу, 12 мая, в столице заметно потеплеет, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, столичный регион уже находится в тылу циклонов, которые уходят далее на северо-восток. Днем ожидается переменная облачность почти без осадков, при этом будет дуть слабый северо-западный ветер силой около 3−8 метров в секунду.

Воздух в Москве прогреется до плюс 10−12 градусов, примерно такая же температура будет на юге Подмосковья, в других районах области ожидается максимум плюс 9 градусов.