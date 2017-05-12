Порядка 10 тыс. человек примут участие в «Майской прогулке» в Екатеринбурге

Организаторы разработали три маршрута — «Шарташская кругосветка» (18 км), «Катадзе» (27 км) и «Классика» (50 км).

«Всех, решившихся на прогулку, ждет живописный путь по северным и восточным окрестностям Екатеринбурга, который будет сочетать в себе передвижение по лесным дорогам, просекам и тротуарам», — говорится в сообщении.

Стартует и финиширует «Майская прогулка» от главного корпуса Уральского федерального университета на улице Мира.

Организаторы рассчитывают, что участие в акции примут не менее 10 тыс. человек.

В прошлом году «Майская прогулка» собрала рекордное количество участников. Прогуляться по окрестностям Екатеринбурга вышли 10 тыс. 770 человек.