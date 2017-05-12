Фаворита «Евровидения» пригласили на фестиваль в Крым

Молодой исполнитель уже успел стать самым скандальным артистом «Евровидения-2017». Он оказался в центре внимания украинских СМИ после того, как в интернете было опубликовано видео с его выступлением в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявила об отсутствии у Костова оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией Самойловой, так как на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Также правоохранители сослались на то, что в момент поездки Костова в Крым на Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом. 17-летний Костов — самый молодой конкурсант в этом году.

«Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале “Болгарские встречи”, который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной», — сказал Абажер.

Международный фестиваль ежегодно проходит в конце сентября — начале октября.

«Мы готовы официально отправить приглашение Кристиану Костову и будем рады его видеть на крымской земле», — подчеркнул Абажер.