В Волгограде власти не смогли снести незаконную гостиницу

— Наша семья не может выйти во двор, чтобы не попасть на обозрение постояльцев. На мою сторону выходят несколько кондиционеров, дымоход от кухни. Постояльцы курят, бросают окурки мне во двор. Или шумят по ночам, приходилось даже полицию вызывать. Я пытался говорить с управляющим, но он просто все отрицает. Я тридцать лет работаю педагогом, но с такими людьми не сталкивался, — возмущен Гагик Петросян.

Куда он только ни обращался. Тревогу забил еще в 2013 году, когда понял, что новый сосед строит явно не коттедж для одной семьи. Специальная комиссия провела обследование и признала гостиницу объектом самовольного строительства. Тогда администрация Волгограда вышла в суд с иском, добиваясь сноса новостройки за счет собственника. Ворошиловский районный суд поддержал требования муниципального органа власти.

Коммерсант пытался обжаловать вердикт в областной инстанции, но безуспешно. Решение в законную силу вступило в начале августа 2015 года. Но отель на улице Белоглинской до сих пор стоит и принимает постояльцев.

— Налицо бездействие приставов. Как следует из материалов проверки прокуратуры, в течение 2015 — 2016 годов должника на прием к судебному приставу-исполнителю не вызывали и не опрашивали. Меры к взысканию исполнительского сбора не принимались, постановление об ограничении его права выезда за пределы РФ не выносилось, — говорит пресс-секретарь волгоградского омбудсмена Юрий Корзеев. — В итоге незаконно возведенный объект не снесен ни собственником, ни уполномоченным государственным органом. В декабре нам удалось убедить приставов отключить в самострое коммуникации.

Оставшись без электроснабжения, отельеры не растерялись и установили генератор для производства собственной энергии. Причем прямо напротив дома Гагика Петросяна. Шум стоял такой, будто рядом заработал целый завод. Гагик поднял на ноги полицию, владелец отеля переставил установку в другое место.

— Почему мы должны страдать из-за того, что кто-то очень хочет грести деньги? Почему мои жена и дочь должны убирать чужой мусор со своего двора? Вчера какая-то женщина с балкона отеля потребовала у меня, чтоб я усыпил свою собаку. Гавкает много, видите ли. То есть это еще мы же им мешаем! — задает Петросян вопросы, не имеющие ответа.

Сейчас собственник незаконной гостиницы, используя правовые лазейки, добился приостановления на полгода исполнения судебного решения. В администрации города «РГ» ответили, что юридический отдел ведет это дело и продолжит добиваться сноса самостроя.

Комментарий

Марина Вашкевич, пресс-секретарь управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области:

— Исполнение производства по сносу не оканчивается в короткий срок. Если собственник добровольно не демонтирует объект, то работы финансируются из федерального бюджета. Здесь не все зависит от приставов. Средства на снос не поступили. Сейчас исполнительное производство приостановлено судом, так как должник подал новое обращение.