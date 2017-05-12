Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Обезболивающие повышают риск инфаркта
СБУ ответила на концерт в Крыму участника «Евровидения»
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию
Овечкин не поедет на ЧМ, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Сыр и молоко оправдали
Мышцы способны чувствовать сахар
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
09:57 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде власти не смогли снести незаконную гостиницу

Инвалид второй группы Гагик Петросян уже несколько лет бьется за право на тихую, спокойную жизнь, которой мешает незаконная гостиница, построенная впритык к его двору. В 2014 году вместо индивидуального жилого дома предприниматель возвел четырехэтажный отель. Расстояние от него до забора Петросяна — меньше трех метров. Тогда как по градостроительным нормам должно быть от пяти метров.

— Наша семья не может выйти во двор, чтобы не попасть на обозрение постояльцев. На мою сторону выходят несколько кондиционеров, дымоход от кухни. Постояльцы курят, бросают окурки мне во двор. Или шумят по ночам, приходилось даже полицию вызывать. Я пытался говорить с управляющим, но он просто все отрицает. Я тридцать лет работаю педагогом, но с такими людьми не сталкивался, — возмущен Гагик Петросян.

Куда он только ни обращался. Тревогу забил еще в 2013 году, когда понял, что новый сосед строит явно не коттедж для одной семьи. Специальная комиссия провела обследование и признала гостиницу объектом самовольного строительства. Тогда администрация Волгограда вышла в суд с иском, добиваясь сноса новостройки за счет собственника. Ворошиловский районный суд поддержал требования муниципального органа власти.

Коммерсант пытался обжаловать вердикт в областной инстанции, но безуспешно. Решение в законную силу вступило в начале августа 2015 года. Но отель на улице Белоглинской до сих пор стоит и принимает постояльцев.

— Налицо бездействие приставов. Как следует из материалов проверки прокуратуры, в течение 2015 — 2016 годов должника на прием к судебному приставу-исполнителю не вызывали и не опрашивали. Меры к взысканию исполнительского сбора не принимались, постановление об ограничении его права выезда за пределы РФ не выносилось, — говорит пресс-секретарь волгоградского омбудсмена Юрий Корзеев. — В итоге незаконно возведенный объект не снесен ни собственником, ни уполномоченным государственным органом. В декабре нам удалось убедить приставов отключить в самострое коммуникации.

Оставшись без электроснабжения, отельеры не растерялись и установили генератор для производства собственной энергии. Причем прямо напротив дома Гагика Петросяна. Шум стоял такой, будто рядом заработал целый завод. Гагик поднял на ноги полицию, владелец отеля переставил установку в другое место.

— Почему мы должны страдать из-за того, что кто-то очень хочет грести деньги? Почему мои жена и дочь должны убирать чужой мусор со своего двора? Вчера какая-то женщина с балкона отеля потребовала у меня, чтоб я усыпил свою собаку. Гавкает много, видите ли. То есть это еще мы же им мешаем! — задает Петросян вопросы, не имеющие ответа.

Сейчас собственник незаконной гостиницы, используя правовые лазейки, добился приостановления на полгода исполнения судебного решения. В администрации города «РГ» ответили, что юридический отдел ведет это дело и продолжит добиваться сноса самостроя.

Комментарий

Марина Вашкевич, пресс-секретарь управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области:

— Исполнение производства по сносу не оканчивается в короткий срок. Если собственник добровольно не демонтирует объект, то работы финансируются из федерального бюджета. Здесь не все зависит от приставов. Средства на снос не поступили. Сейчас исполнительное производство приостановлено судом, так как должник подал новое обращение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Ингушетии боевики напали на пост ДПС
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
США начнут поставлять говядину в Китай
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
Bloomberg: Саудовская Аравия вложит $40 млрд в экономику США
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля из-за импорта
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера
Авто
Фотошпион раскритиковал конструкцию новой модели УАЗ Неназванный автор портала EX-ROADmedia сумел рассмотреть и оценить конструкцию нового ульяновского грузовичка
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь