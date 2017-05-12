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08:51 (мск), источник: Индикатор

Власти США порекомендовали врачам использовать иглоукалывание

Мануальные терапевты и специалисты по иглоукалыванию получили поддержку федеральных властей США: Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) внесло исправления в свою инструкцию по лечению хронической боли. Теперь управление рекомендует врачам получать информацию о мануальной терапии и акупунктуре — как о методах лечения, способным помочь пациентам избавиться от боли, не прибегая к опиоидным анальгетикам. Об этом сообщает STATNews.

«Врачам стоит иметь представление о различных доступных методах терапии, о том, когда они могут помочь, и когда их следует использовать в рамках междисциплинарного подхода к избавлению от боли», — сообщается в документе.

Текст рекомендаций FDA не является окончательным: до 10 июля агентство принимает предложения со стороны врачей, фармацевтических компаний и представителей альтернативной медицины. Эти меры были приняты в рамках федеральной стратегии по борьбе с «эпидемией» обезболивающих. Например, в начале 2017 года Американский колледж терапевтов рекомендовал в качестве первых по очередности средств лечения боли в пояснице акупунктуру, йогу и мануальную терапию.

«Проект FDA выглядит как очередной шаг в борьбе с опиоидной проблемой. Примерно 20% пациентов, обращающихся во врачебные офисы в США с жалобами на хроническую боль, в итоге выходят оттуда с рецептом на опиоидный анальгетик. С 2007 по 2012 год число таких рецептов выросло на 7%. Так что в этом смысле FDA можно понять: пусть лучше доктора ставят иглы и делают пациентам массаж, чем скармливают им оксикодоны с гидроморфонами, которые с хронической болью справляются примерно никак, но вреда наносят несоизмеримо больше», — прокомментировал ситуацию для Indicator.Ru врач-токсиколог, медицинский журналист Алексей Водовозов.

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