Власти США порекомендовали врачам использовать иглоукалывание

«Врачам стоит иметь представление о различных доступных методах терапии, о том, когда они могут помочь, и когда их следует использовать в рамках междисциплинарного подхода к избавлению от боли», — сообщается в документе.
Текст рекомендаций FDA не является окончательным: до 10 июля агентство принимает предложения со стороны врачей, фармацевтических компаний и представителей альтернативной медицины. Эти меры были приняты в рамках федеральной стратегии по борьбе с «эпидемией» обезболивающих. Например, в начале 2017 года Американский колледж терапевтов рекомендовал в качестве первых по очередности средств лечения боли в пояснице акупунктуру, йогу и мануальную терапию.
«Проект FDA выглядит как очередной шаг в борьбе с опиоидной проблемой. Примерно 20% пациентов, обращающихся во врачебные офисы в США с жалобами на хроническую боль, в итоге выходят оттуда с рецептом на опиоидный анальгетик. С 2007 по 2012 год число таких рецептов выросло на 7%. Так что в этом смысле FDA можно понять: пусть лучше доктора ставят иглы и делают пациентам массаж, чем скармливают им оксикодоны с гидроморфонами, которые с хронической болью справляются примерно никак, но вреда наносят несоизмеримо больше», — прокомментировал ситуацию для Indicator.Ru врач-токсиколог, медицинский журналист Алексей Водовозов.