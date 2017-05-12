Власти США порекомендовали врачам использовать иглоукалывание

«Врачам стоит иметь представление о различных доступных методах терапии, о том, когда они могут помочь, и когда их следует использовать в рамках междисциплинарного подхода к избавлению от боли», — сообщается в документе.

Текст рекомендаций FDA не является окончательным: до 10 июля агентство принимает предложения со стороны врачей, фармацевтических компаний и представителей альтернативной медицины. Эти меры были приняты в рамках федеральной стратегии по борьбе с «эпидемией» обезболивающих. Например, в начале 2017 года Американский колледж терапевтов рекомендовал в качестве первых по очередности средств лечения боли в пояснице акупунктуру, йогу и мануальную терапию.