Мосгортранс получил новые автобусы с системами климат-контроля и видеонаблюдения
Парк городского перевозчика ГУП «Мосгортранс» пополнился 494 современными низкопольными автобусами. Они оснащены двигателями «Евро-5», системами видеонаблюдения и
Парк городского перевозчика ГУП «Мосгортранс» пополнился 494 современными низкопольными автобусами. Они оснащены двигателями «Евро-5», системами видеонаблюдения и
«Новые автобусы отвечают всем современным требованиям безопасности, надежности и экологичности, — пояснил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Они полностью адаптированы для проезда маломобильных групп пассажиров — оснащены пандусами для колясок и креплениями для инвалидных кресел».
Сейчас на балансе ГУП «Мосгортранс» находится свыше 6,4 тысячи автобусов, которые по 630 маршрутам перевозят в будни около 3,9 миллиона человек.
Учитывая новый подвижной состав, уже более 90 процентов автобусов Мосгортранса — это современные машины с низким полом.
Кроме того, город закупил 300 трамваев нового поколения «Витязь-М», 33 из которых уже прибыли в Москву. Это вместительные, бесшумные, комфортные вагоны с камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией. Благодаря тому, что в каждом вагоне шесть дверей, пассажиры смогут быстрее и удобнее совершать посадку и высадку.
«“Витязь-М” — лучший трамвай отечественного производства, который ничем не уступает самым современным зарубежным моделям этого вида городского транспорта», — пояснил Максим Ликсутов. — К середине 2019 года трамвайный парк столицы пополнится 300 такими трамваями.
Первые низкопольные «Витязи» уже ходят по маршруту № 17 от Останкина до Медведкова. Пассажиры смогут оценить новые трамваи после возвращения исторического трамвайного кольца на площадь Тверская Застава.