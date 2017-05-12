В Большереченском зоопарке сразу у двух самок уриала родилось по паре ягнят

Вчера вечером самка уриала (таджикского барана) родила двух ягнят. На следующее утро в другой семье баранов появились также двойня ягнят. Своеобразная «синхронность» родов обусловлена особенностями их брачного периода и вынашивания, которое длится чуть более 5 месяцев — 160 дней.

Появившиеся на свет ягнята сразу же встали на ножки и чувствуют себя хорошо. На сегодняшний день в Большереченском зоопарке насчитывается 8 особей уриалов — 3 самца и 5 самочек.

Администрация зоопарка планирует продать ягнят в другие зоопарки. Поскольку уриалы — краснокнижные животные, проблем с продажей животных возникнуть не должно, сообщили в зоопарке. Наиболее часто покупателями животных из Большеречья выступают зоопарки Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Казани и Абакана.

Впрочем, продавать малышей будут не раньше, чем через 2−3 месяца, когда они окрепнут. Пока они останутся в Большереченском зоопарке, где ими могут полюбоваться все желающие.