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09:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Туймазах три супружеских пары отметили «бриллиантовый юбилей»

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В городе Туймазы три супружеских пары отметили «бриллиантовый юбилей». Торжественное чествование юбиляров супружеской жизни состоялось в городском ЗАГСе.

Закария и Бибидавзян Исхаковы, Разяп и Карима Исламовы, Абузар и Лиза Шайхутдиновы празднуют 60 лет дружной совместной жизни, в течение которых их чувства приобрели поистине бриллиантовую крепость. В этот же день шесть супружеских пар отметили 50-летний юбилей совместной жизни.

Поздравляя юбиляров, глава администрации муниципалитета Айдар Суфиянов отметил, что семьи-долгожители являются примером добра, верности, любви и красивых человеческих отношений; наглядно показывают молодому поколению, как нужно хранить семейный очаг. В торжественной обстановке юбилярам были вручены поздравительные послания и подарки от имени Главы Башкортостана.

В честь виновников торжества звучали теплые слова и напутствия от родственников, а также музыкальные поздравления от артистов Туймазинского государственного татарского драматического театра и воспитанников городской детской музыкальной школы, сообщили в администрации муниципалитета.

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