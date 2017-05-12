В Туймазах три супружеских пары отметили «бриллиантовый юбилей»

Закария и Бибидавзян Исхаковы, Разяп и Карима Исламовы, Абузар и Лиза Шайхутдиновы празднуют 60 лет дружной совместной жизни, в течение которых их чувства приобрели поистине бриллиантовую крепость. В этот же день шесть супружеских пар отметили 50-летний юбилей совместной жизни.

Поздравляя юбиляров, глава администрации муниципалитета Айдар Суфиянов отметил, что семьи-долгожители являются примером добра, верности, любви и красивых человеческих отношений; наглядно показывают молодому поколению, как нужно хранить семейный очаг. В торжественной обстановке юбилярам были вручены поздравительные послания и подарки от имени Главы Башкортостана.

В честь виновников торжества звучали теплые слова и напутствия от родственников, а также музыкальные поздравления от артистов Туймазинского государственного татарского драматического театра и воспитанников городской детской музыкальной школы, сообщили в администрации муниципалитета.