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09:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Неадекватный житель Уфы по стене залез в окно четвертого этажа

Угомонить мужчину смогли только полицейские.

В уфимском дворе по проспекту Октября, 8/2 пьяный мужчина забрался о окно четвертого этажа.

Видеозапись с места событий опубликовали в группе «БашДТП».

Сперва незнакомец бегает по двору и пинает припаркованные машины. После он переходит к более активным действиям — пытается залезть в окна квартиры. Через подъездный козырек он по газовой трубе забирается на балкон четвертого этажа и начниает просить помощи. К счастью, несчастного мужчину вовремя спасли сотрудники полиции.

— Наркоман или «белочку» поймал. Кричал, что его кто-то преследует, — подписал необычное видео автор поста.

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