Неадекватный житель Уфы по стене залез в окно четвертого этажа

В уфимском дворе по проспекту Октября, 8/2 пьяный мужчина забрался о окно четвертого этажа.

Видеозапись с места событий опубликовали в группе «БашДТП».

Сперва незнакомец бегает по двору и пинает припаркованные машины. После он переходит к более активным действиям — пытается залезть в окна квартиры. Через подъездный козырек он по газовой трубе забирается на балкон четвертого этажа и начниает просить помощи. К счастью, несчастного мужчину вовремя спасли сотрудники полиции.