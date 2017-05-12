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09:09 (мск), источник: Volga News

За два месяца весны клещи покусали 735 самарцев

На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследован 581 экземпляр клещей, снятые с людей.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что с начала эпидемического сезона (с 16 марта 2017 года) в области зарегистрировано 735 пострадавших от укусов клещами (в том числе 183 ребенка), что в 2,6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1894 случая).

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что за истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 5219 человек.

По состоянию на 10.05.2017 на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследован 581 экземпляр клещей, снятые с людей, в 91 экземпляре обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 15,6%.

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