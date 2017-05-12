За два месяца весны клещи покусали 735 самарцев

Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что с начала эпидемического сезона (с 16 марта 2017 года) в области зарегистрировано 735 пострадавших от укусов клещами (в том числе 183 ребенка), что в 2,6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1894 случая).

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что за истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 5219 человек.