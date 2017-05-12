В рамках акции «Подари ребенку лето!» самарские приставы посетили должников по алиментам
Было взыскано в пользу детей 55 тысяч рублей.
Было взыскано в пользу детей 55 тысяч рублей.
Должностные лица Управления ФССП России по Самарской области продолжают в преддверии летних каникул напоминать
В рамках акции были совершены выезды по месту регистрации 5 должников. Одним из тех, кому приставы пришли напомнить про родительские обязательства, стал гражданин Р. С
Всего в ходе проведения рейда по должникам в рамках акции «Подари ребенку лето!» было взыскано в пользу несовершеннолетних детей 55 тысяч рублей. Также