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09:15 (мск), источник: НИА Самара

В рамках акции «Подари ребенку лето!» самарские приставы посетили должников по алиментам

Было взыскано в пользу детей 55 тысяч рублей.

Должностные лица Управления ФССП России по Самарской области продолжают в преддверии летних каникул напоминать родителям-алиментщикам об их обязательствах перед родными детьми. В этот раз в рейд по должникам отправились работники отдела судебных приставов Волжского района Самарской области.

В рамках акции были совершены выезды по месту регистрации 5 должников. Одним из тех, кому приставы пришли напомнить про родительские обязательства, стал гражданин Р. С должником-алиментщиком была проведена профилактическая беседа. Судебными приставами-исполнителями мужчина был предупрежден о грозящей ему ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Принятые меры возымели результат — должник полностью погасил задолженность по алиментам и предоставил в отдел справку о трудоустройстве.

Всего в ходе проведения рейда по должникам в рамках акции «Подари ребенку лето!» было взыскано в пользу несовершеннолетних детей 55 тысяч рублей. Также должниками-алиментщиками в отдел судебных приставов Волжского района Самарской области были предоставлены справки об устройстве на работу.

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