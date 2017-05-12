В рамках акции «Подари ребенку лето!» самарские приставы посетили должников по алиментам

Должностные лица Управления ФССП России по Самарской области продолжают в преддверии летних каникул напоминать родителям-алиментщикам об их обязательствах перед родными детьми. В этот раз в рейд по должникам отправились работники отдела судебных приставов Волжского района Самарской области.

В рамках акции были совершены выезды по месту регистрации 5 должников. Одним из тех, кому приставы пришли напомнить про родительские обязательства, стал гражданин Р. С должником-алиментщиком была проведена профилактическая беседа. Судебными приставами-исполнителями мужчина был предупрежден о грозящей ему ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Принятые меры возымели результат — должник полностью погасил задолженность по алиментам и предоставил в отдел справку о трудоустройстве.