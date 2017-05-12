Акимат Астаны назвал 24 участка для платных парковок

Аким Астаны Асет Исекешев подписал постановление, где указаны 24 участка, которые оборудуют специальными устройствами по взиманию оплаты за парковку и учёту времени стоянки автомобилей, передает Elorda.info.

Платные парковочные места будут располагаться в двух зонах: пересечение улиц Туран, Сарайшык, Орынбор, Сыганак и пересечение улиц Сарыарка, Богенбай батыра, проспект Республики и Набережная.

На всех парковках первые 20−30 минут стоянки будут бесплатными.