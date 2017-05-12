Акимат Астаны назвал 24 участка для платных парковок
На всех парковках первые 20−30 минут стоянки будут бесплатными.
На всех парковках первые 20−30 минут стоянки будут бесплатными.
Аким Астаны Асет Исекешев подписал постановление, где указаны 24 участка, которые оборудуют специальными устройствами по взиманию оплаты за парковку и учёту времени стоянки автомобилей, передает Elorda.info.
Платные парковочные места будут располагаться в двух зонах: пересечение улиц Туран, Сарайшык, Орынбор, Сыганак и пересечение улиц Сарыарка, Богенбай батыра, проспект Республики и Набережная.
На всех парковках первые 20−30 минут стоянки будут бесплатными.
Места, где будут установлены устройства для взимания оплаты за парковку транспортных средств в столице:
Район ул. Достык и бульвара «Нуржол», полигон-1 Район ул. Достык и бульвара «Нуржол», полигон-2 Бульвар «Нуржол», ул. Достык, район дома № 3 Бульвар «Нуржол», ул. Конаева, район дома № 4 Бульвар «Нуржол», ул. Достык, район дома № 5/1 Бульвар «Нуржол», ул. Конаева, район дома № 10 Бульвар «Нуржол», ул. Достык (Конаева), район дома № 9 Бульвар «Нуржол», ул. Конаева, район дома № 12/2 Ул. Акмешит, район дома № 12 Район пересечения улиц Акмешит и Достык Район пересечения улиц Акмешит и Конаева Бульвар «Нуржол», район «Байтерек», полигон-1 Бульвар «Нуржол», район «Байтерек», полигон-2 Бульвар «Нуржол», район «Байтерек», полигон-3 Бульвар «Нуржол», район «Байтерек», полигон-4 Район пересечения улиц Туркистан и Достык, полигон-1 Район пересечения улиц Туркистан и Конаева Улица Конаева, район домов № 14а и № 14б Бульвар «Нуржол», ул. Достык, район дома № 13, полигон-2 Бульвар «Нуржол», ул. Конаева, район дома № 14, полигон-1 Бульвар «Нуржол», ул. Конаева, район дома № 14, полигон-2 Бульвар «Нуржол», ул. Достык, район дома № 1 Район пересечения улиц Туркистан и Достык, полигон-2 Район ул. Достык и бульвара «Нуржол», полигон-1.
Всего в текущем году в Астане появятся около 9 000 платных парковочных мест.