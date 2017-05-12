ГАИ назвала две основные причины роста ДТП в Минске

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Количество нарушителей на дорогах белорусской столицы выросло в сравнении с предыдущим годом, заявил начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. Среди основных причин роста числа ДТП он назвал несвоевременное прохождение техосмотра и несоблюдение скоростного режима.

«Больше 11 тысяч ДТП произошло в Минске с 1 января 2017 года — это превышает цифру прошлого года, потому мы проводим дополнительные мероприятия, призванные снизить количество ДТП», — рассказал Зараник журналистам.

По его словам, несвоевременный техосмотр становится причиной большого количества ДТП. По неофициальным данным, в Беларуси около трети владельцев транспортных средств пользуются автомобилями, не проходя ежегодные техосмотры. Эта проблема возникла после введения в стране госпошлину за допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Многие посчитали, что уплатить штраф за езду без техосмотра дешевле, чем оплатить госпошлину, без которой техосмотр пройти нельзя. В результате на дороги выезжают машины, не прошедшие вовремя диагностику.