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09:50 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ назвала две основные причины роста ДТП в Минске

Чтобы справиться с ростом дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция присоединилась к Неделе любви к автомобилю и будет дарить подарки «правильным» водителям.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Количество нарушителей на дорогах белорусской столицы выросло в сравнении с предыдущим годом, заявил начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. Среди основных причин роста числа ДТП он назвал несвоевременное прохождение техосмотра и несоблюдение скоростного режима.

«Больше 11 тысяч ДТП произошло в Минске с 1 января 2017 года — это превышает цифру прошлого года, потому мы проводим дополнительные мероприятия, призванные снизить количество ДТП», — рассказал Зараник журналистам.

По его словам, несвоевременный техосмотр становится причиной большого количества ДТП. По неофициальным данным, в Беларуси около трети владельцев транспортных средств пользуются автомобилями, не проходя ежегодные техосмотры. Эта проблема возникла после введения в стране госпошлину за допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Многие посчитали, что уплатить штраф за езду без техосмотра дешевле, чем оплатить госпошлину, без которой техосмотр пройти нельзя. В результате на дороги выезжают машины, не прошедшие вовремя диагностику.

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«Неисправная тормозная система, рулевое управление — это беда. А к этому добавляется безответственное отношение к соблюдению скоростного режима», — отметил Зараник.

Он отметил, что принцип «кто наглее, тот и прав» не работает, более того — именно он чаще всего приводит к ДТП.

«Мы хотим, чтобы водители вели себя культурно круглый год, и в этом смысле акция Неделя любви к автомобилю может стать трамплином, сформировать у людей привычку хорошего поведения, повышая качество жизни для всех участников дорожного движения», — отметил сотрудник ГАИ.

В течение недели сотрудники ГАИ будут не только наказывать недобросовестных водителей, но и благодарить тех, кто ответственно относится к вождению. Тем, кто проявляет вежливость на дороге и бережно относится к своему автомобилю, кто «не наездник», а водитель, по выражению Зараника, предложат сувениры и подарки.

В отличие от «Недели без автомобиля», которая уже прижилась в Минске, «Неделя любви к автомобилю» пройдет в Беларуси в первый раз. Организаторы надеются, что инициатива распространится на другие страны.

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