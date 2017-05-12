Семейный фестиваль ГТО организуют в Хабаровске

Заявки на участие в мероприятии подали более 50 семей с детьми в возрасте от четырех лет. Разминку для них проведет профессиональный фитнес-тренер. Также горожане будут танцевать, выполнять упражнения на пресс, отжиматься и подтягиваться.

Фестиваль начнется в 11:00.

Напомним, в этот же день нормы ГТО сдадут жители Индустриального района.