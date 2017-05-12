На правобережье Красноярска появилась точная копия «Дома Крутовских»

На территории лицея № 9 на ул. Семафорной появилась уменьшенная копия «Дома Крутовских» — усадьбы XIX века. Оригинальный дом находится на ул. Каратанова и в нем располагается культурно-деловой центр «Особняк». О появлении макета усадьбы рассказали в пресс-службе КДЦ.

Напомним, парк с мнии-достопримечательностями Красноярска появился на правобережье в августе прошлого года. На аллее в лицее можно увидеть заповедник «Столбы» размером с первоклассника, Театр юного зрителя, библиотеку СФУ, Биг-Бен, а также Триумфальную арку. Макеты создаются из пластика, дерева и металла.

Копия здания «Дома Крутовских» создавалась в течение двух месяцев. Сейчас миниатюра стоит возле Биг-Бена и Триумфальной арки. Размеры макета — 128 см в ширину в 83 см в высоту.

В «Особняке» отметили, что 20 мая в парке «Красноярск в миниатюре» пройдет первая в этом году экскурсия для горожан. В ближайшее время в сквере появятся копии музыкального театра и аллеи Славы павшим в афганской войне.