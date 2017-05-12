На правобережье Красноярска появилась точная копия «Дома Крутовских»
Оригинальный дом находится на ул. Каратанова.
Оригинальный дом находится на ул. Каратанова.
На территории лицея № 9 на ул. Семафорной появилась уменьшенная копия «Дома Крутовских» — усадьбы XIX века. Оригинальный дом находится на ул. Каратанова и в нем располагается
Напомним, парк с
Копия здания «Дома Крутовских» создавалась в течение двух месяцев. Сейчас миниатюра стоит возле
В «Особняке» отметили, что 20 мая в парке «Красноярск в миниатюре» пройдет первая в этом году экскурсия для горожан. В ближайшее время в сквере появятся копии музыкального театра и аллеи Славы павшим в афганской войне.