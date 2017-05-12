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09:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области вступят в силу новые запреты для курильщиков

Закон о курении станет жёстче. В это воскресенье вступят в силу дополнительные ограничения. Их приняли депутаты Воронежской областной Думы.

Согласно документу, курение на кухнях, в кладовках и других помещениях общего пользования в коммунальных квартирах и общежитиях под запретом.

На нарушителей закона жители смогут пожаловаться административным комиссиям. Они созданы в каждом районе — обычно при Управах.

Специалисты должны будут выехать на место, зафиксировать нарушения и выписать штраф. Санкция за проступок — от 500 рублей.

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