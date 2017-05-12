В Воронежской области вступят в силу новые запреты для курильщиков

Согласно документу, курение на кухнях, в кладовках и других помещениях общего пользования в коммунальных квартирах и общежитиях под запретом.

На нарушителей закона жители смогут пожаловаться административным комиссиям. Они созданы в каждом районе — обычно при Управах.

Специалисты должны будут выехать на место, зафиксировать нарушения и выписать штраф. Санкция за проступок — от 500 рублей.