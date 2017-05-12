В Воронежской области вступят в силу новые запреты для курильщиков
Закон о курении станет жёстче. В это воскресенье вступят в силу дополнительные ограничения. Их приняли депутаты Воронежской областной Думы.
Закон о курении станет жёстче. В это воскресенье вступят в силу дополнительные ограничения. Их приняли депутаты Воронежской областной Думы.
Согласно документу, курение на кухнях, в кладовках и других помещениях общего пользования в коммунальных квартирах и общежитиях под запретом.
На нарушителей закона жители смогут пожаловаться административным комиссиям. Они созданы в каждом районе — обычно при Управах.
Специалисты должны будут выехать на место, зафиксировать нарушения и выписать штраф. Санкция за проступок — от 500 рублей.