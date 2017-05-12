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10:33 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми решили бороться с вандализмом стихами

Более 70 многоквартирных домов в краевой столице избавятся от вандальных надписей и граффити на фасадах.

Источник: РИА "Новости"

На их месте появятся стихи известных пермских поэтов Нины Горлановой, Федора Вострикова, а также строки из книги Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника».

Инициатором акции, которая начнется уже 16 мая, стала одна из управляющих организаций в сфере ЖКХ. В службе информации компании пояснили, что закрашивать граффити на фасадах планируется с помощью специальных трафаретов. В настоящий момент идет их производство. Организаторы акции уверены, что их идеей воспользуются и в других районах города, а также заинтересуется городская администрация.

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