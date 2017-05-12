Жители Центрального района Волгограда останутся без газа 24 мая

Подача топлива будет приостановлена по следующим адресам: ул. Краснознаменская, 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 23, 25; ул. Коммунистическая, 1, 6, 8, 9; ул. Ленина, 17,19, 23, 25; ул. 10-й Дивизии НКВД, 2, 5; пр. Ленина, 5, 7; ул. Мира, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Пушкина, 9, 11, 12, 14.

Отключение топлива будет связано с проведением плановых ремонтных работ. Во избежание несчастных случаев волгоградцев просят не оставлять включенным газоиспользующее оборудование. Справку можно получить по следующим номерам: 54−15−45, 54−15−90 (абонентский отдел Центрального района), 93−11−91 (справочная служба).