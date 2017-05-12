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10:23 (мск), источник: Volga News

Четверо самарцев, съездивших на рыбалку в Казахстан, заразились лептоспирозом

Сегодня мужчины с тяжелыми осложнениями лечатся в инфекционном отделении клиник СамГМУ.

В апреле этого года заболевшие отправились на озеро Эдыльсор в Казахстане. Как рассказывает один из них, по имени Александр, заразились они от воды, одновременно доставая рыбу и куря. Причем все четверо сначала лечились дома от ОРВИ, мучаясь с 40-градусной температурой, но поняв, что причина все-таки в другом, «перебрались» в стационар.

«Один лежит с прошлой недели, двое за день до меня, а я поступил 5 мая, — говорит Александр. — Ждем еще одного, у него температура уже 38,5. Еще двое вроде “отскочили”, у них температура была 38 по два дня — и слава богу. Лечимся вроде нормально, но тяжелые осложнения».

Получить официальное подтверждение диагноза в клинках медуниверситета у Волга Ньюс на данный момент не удалось.

Лептоспироз — острое вызываемое бактериями лептоспирами инфекционное заболевание диких, домашних животных и человека, характеризующееся поражением капилляров, печени, почек, нервной системы, часто с развитием повышенной кровоточивости и желтухи.

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