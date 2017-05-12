В Нижнем Новгороде директоров школ вызвали в храм на совещание
На совещании обсудят проект «Благодать Печерской слободы».
На совещании обсудят проект «Благодать Печерской слободы».
Совещание директоров школ Нижегородского района состоится 16 мая в храме Преображения Господня в слободе Печеры Нижнего Новгорода, сообщает «Коммерсант».
Участие руководителей школ в совещании обязательно. По данным управления образования администрации Нижегородского района, на собрании обсудят проект «Благодать Печерской слободы», который приурочен к 420-летию обретения мощей преподобного Иоасафа Печерского, нижегородского чудотворца.
Проект рассчитан на шесть месяцев, в нем примут участие педагоги, ученики школ и их родители. Цель проекта — «содействие формированию