В Нижнем Новгороде директоров школ вызвали в храм на совещание

Совещание директоров школ Нижегородского района состоится 16 мая в храме Преображения Господня в слободе Печеры Нижнего Новгорода, сообщает «Коммерсант».

Участие руководителей школ в совещании обязательно. По данным управления образования администрации Нижегородского района, на собрании обсудят проект «Благодать Печерской слободы», который приурочен к 420-летию обретения мощей преподобного Иоасафа Печерского, нижегородского чудотворца.