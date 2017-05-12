Автофлешмоб от хабаровских водителей побил всероссийский рекорд

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Всероссийский рекорд побили хабаровские автолюбители приняв участие в самом крупном автофлешмобе. Организатор акции доволен результатом и в недалеком будущем планирует организовать схожее по масштабам мероприятие, сообщил корр. ИА AmurMedia организатор флешмоба Вячеслав Шемпелев.

Напомним, автофлешмоб — поздравление с Днем Победы состоялся на парковке хабаровской Арены «Ерофей». В форме Ордена Отечественной войны и цифры «9» выстроилось 535 автомобилей. Для того, чтобы поставить средства передвижения согласно задуманной картинке потребовалось почти 4 часа.

Как результат, участникам акции таки удалось войти в Книгу рекордов России. Вячеслав Шемпелев заявил о том, что он рад этому событию, и в дальнейшем он планирует организовать подобный автомобильный флэшмоб.

— Мы в будущем планируем провести подобную акцию. Пока мы рассчитываем на 11 июня. Я рассчитываю на то, что будет столько же автомобилей, как и на 9 мая. Пока мы не планируем побивать поставленный рекорд, — сообщил Вячеслав Шемпелев.

Стоит заметить, что это уже не первый массовый автомобильный флешмоб, проводившийся в Хабаровске. Первой была новогодняя елка, потом символ 2017 года — Красный Петух — и сердце ко Дню всех влюбленных. А к 23 февраля активисты решили подготовить военный символ — танк. Восьмерка же с цветами стала прекрасным подарком для слабого пола в Международный женский день. А совсем недавно хабаровчане могли наблюдать ракету, которая взлетела с парковки в преддверии Дня космонавтики.