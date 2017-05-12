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11:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Со Светланской и Народного проспекта во Владивостоке этим летом демонтируют рельсы

Мэрия озвучила дороги, которые будут капитально отремонтированы, и рассекретила сумму на эти цели (КАРТА).

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока ищет подрядчиков, которые произведут капитальный ремонт Народного проспекта и Светланской, откуда уберут оставшиеся трамвайные рельсы, а также отремонтируют ряд других улиц. На эти цели из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено более половины миллиарда рублей, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

«Это, действительно, проблемные участки. Мы неоднократно обращались за финансированием на их капитальный ремонт. И вот, наконец-то, работы будут произведены, причем в рамках приоритетного проекта “Безопасные и качественные дороги”. Приморье стало одним из регионов, которым выделены федеральные средства на ремонт дорог на условиях краевого и муниципального софинансирования», — уточнила представитель пресс-службы мэрии Владивостока.

Согласно информации с сайта госзакупок, капитальный ремонт ждет улицу Верхнепортовую. Вместе с дорожным полотном планируется восстановить тротуар, который сейчас испещрен провалами.

Ремонт ждет улицу Выселковую, Всеволода Сибирцева, Гоголя, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до Фадеева, 1 и от Фадеева, 42 до Фадеева, 53).

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