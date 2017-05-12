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10:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жительницу Соликамска выселили из комнаты из-за семи собак и восьми кошек

ПЕРМЬ, 12 мая, ФедералПресс. Жительнице Соликамска пришлось покинуть свою комнату из-за любви к животным. С ней проживали семь собак и восемь кошек, что создавало неприятности соседям, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Полтора десятка животных женщина содержала в комнате площадью всего 16,8 кв. метров. По сути, это был неофициальный приют для беспризорных кошек и собак, которым не обеспечивался должный уход. Проще говоря, хозяйка питомцев не справлялась с уборкой продуктов жизнедеятельности питомцев, от чего страдали соседи.

Соседи неоднократно пожаловались в Роспотребнадзор и городскую администрацию. Выяснилось, что женщина не только была не в состоянии полноценно ухаживать за животными, но и не оплачивала коммунальные услуги. Решение суда о выселении хозяйки с животными из квартиры вступило в силу еще в 2013 году. Судебные приставы неоднократно вручали ей требования покинуть жилье. Добровольно гражданка решение суда не исполняла, поэтому выселили ее принудительно. Комната будет отремонтирована и предоставлена для заселения нуждающимся гражданам.

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