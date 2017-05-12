В сквере напротив мэрии Омска проведут праздник «Ехали медведи на велосипеде»
Праздник будет приурочен ко Дню семьи, во время которого будут работать интерактивные площадки и прокат велосипедов.
Праздник будет приурочен ко Дню семьи, во время которого будут работать интерактивные площадки и прокат велосипедов.
В субботу, 13 мая, омичей зовут на
— Командам предстоит принять участие в велоэстафете, а также подготовить оригинальную идею для семейного пикника и презентовать ее жюри конкурса. Стать участниками соревнований могут все желающие, — уточнили в ведомстве. — Мы хотим предоставить омичам дополнительную возможность провести выходные всей семьей на свежем воздухе весело и активно.
Помимо этого, всех гостей праздника ждет оздоровительная зарядка, интерактивные площадки и лотерея, а на все время его проведения на территории сквера будет организован прокат велосипедов.
Добавим, по прогнозам синоптиков, завтра ожидается до +22 градусов тепла, временами дождь, но также будет и солнечно.