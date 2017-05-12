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10:31 (мск), источник: РИА Крым

Украинцы пытаются ввезти в Крым десятки килограммов колбасы и сала, а также тысячи яиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). Несмотря на запрет ввоза продукции животного происхождения с Украины, за минувшую неделю было пресечено 107 попыток провезти на полуостров животные товары.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба крымского Россельхознадзора.

Так, в ручной клади и багаже граждан, едущих с территории сопредельного государства в Республику, было выявлено более 59 килограммов сала и столько же колбасных изделий, более 25 килограммов свинины, 32 килограмма мяса птицы, более 22 килограммов баранины, а также говядина, крольчатина, морепродукты и 1038 яиц.

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора не впустили в Крым восьмерых собак, четырех котов и одного попугая карелу без ветеринарных документов.

Всего с начала текущего года специалисты ведомства пресекли 1760 попыток ввоза в Крым с Украины продукции животного происхождения, а также 112 животных, 12 декоративных птиц, 30 пиявок, 1500 дождевых червей, 25 улиток, 20 живых раков и чучело фазана.

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