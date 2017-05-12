В чебуречной под Гвардейском приняли на работу робота-официанта

Ксюшу (так зовут нового работника) клиенты впервые смогут увидеть уже в ближайшую субботу. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь администрации округа Оксана Теплова.

«Робот Ксюша может разговаривать с посетителями, отвечать на их вопросы, принимать и приносить заказы. По утверждению создателей такого робота официанта нет нигде больше: ни в России, ни в Европе, ни даже в Японии», — написала Теплова.

Однако в Китае подобные работники уже тестировались. Работодатели вскоре отказались от роботов — обычные официанты оказались проворнее и аккуратнее.