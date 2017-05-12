Звезда «Хоббита» прокатился на велосипеде по Одессе
Фоторепортеры также заметили актера во время прогулки по городу.
Фоторепортеры также заметили актера во время прогулки по городу.
Ирландский актер, который стал знаменитым благодаря роли в трилогии «Хоббит», Эйдан Тернер прибыл в Одессу и прокатился по городу на велосипеде. Об этом сообщает «Новое время».
Журналисты заметили актера во время прогулки по городу, а также, когда тот катался на велосипеде.
О цели визита звезды «Хоббита» в Одессу пока ничего неизвестно, однако, как пишет издание, можно предположить, что в недалеком будущем мы увидим украинские локации в новом зарубежном фильме или сериале.
Напомним, что это уже не первый визит Тернера в Одессу. В 2014 году актер посетил город во время Одесского международного кинофестиваля и спас девушку от грабителя.
Проезжающий велосипедист тогда вырвал сумку прямо из рук собеседницы Эйдана. Мужчина не растерялся и тут же погнался за вором, быстро догнал его, отобрал сумку и вернул ее хозяйке.