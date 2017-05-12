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10:36 (мск), источник: УралПолит.ру

Глава Камышлова после вмешательства прокуратуры ответил за сокрытие доходов

КАМЫШЛОВ, 12 мая, ИА УралПолит.Ru. Камышловская межрайонная прокуратура привлекла к ответственности исполняющего обязанности главы Камышловского городского округа.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура установила, что исполняющий обязанности главы Камышловского городского округа Алексей Половников является учредителем коммерческой организации, с долей участия 50%. Правда чиновник при предоставлении в 2016 году справки о доходах за 2015 год данную информацию решил утаить, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В итоге, прокуратура в адрес администрации Камышловского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По результатам рассмотрения представления Половникову объявлен выговор. С целью устранения нарушений антикоррупционного законодательства доля в уставном капитале юридического лица им передана в доверительное управление другому лицу.

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