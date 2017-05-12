Новосибирцы месяц смогут наблюдать за блеском Венеры, об этом рассказал эксперт в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

«Венера — это внутренняя планета Солнечной системы, то есть она ближе к Солнцу, чем Земля. В разное время годы мы по-разному видим эту планету. Сейчас одна из самых удачных конфигураций для проведения астрономических наблюдений. Называется блеск Венеры, а научно — максимальная западная лонгация. Это означает, что если мы выйдем в поле и посмотрим на небо, то расстояние между Солнцем и Венерой будет максимальным. В этой конфигурации Венера достаточно близко к Земле и достаточно хорошо освещена солнцем», — рассказал заместитель директора по научно-методической работе детско-юношеского центра «Планетарий» Илья Орлов.

Венера третий по яркости объект, после Солнца и Луны. Но сейчас её можно наблюдать только за час-полтора для восхода солнца.

«На вечернем небе сейчас очень хорошо наблюдается Юпитер», — добавил Орлов.

В Новосибирской области период блеска Венеры наблюдается с 5 по 13 мая, однако тщательное изучение явления не получилось из-за погоды. Сильная облачность помешала использовать башенные телескопы.

«Венера будет достаточно прилично наблюдаться еще месяц», — подытожил Илья Орлов.

Аналогичная конфигурация Венеры повторится в конце 2018 года, тогда ситуация для наблюдения за небесным телом будет достаточно благоприятной.