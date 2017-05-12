Новосибирцы месяц смогут наблюдать за блеском Венеры
Пик явления будет наблюдаться в ближайшие дни, рассказал эксперт в
Пик явления будет наблюдаться в ближайшие дни, рассказал эксперт в
Новосибирцы месяц смогут наблюдать за блеском Венеры, об этом рассказал эксперт в
«Венера — это внутренняя планета Солнечной системы, то есть она ближе к Солнцу, чем Земля. В разное время годы мы
Венера третий по яркости объект, после Солнца и Луны. Но сейчас её можно наблюдать только за
«На вечернем небе сейчас очень хорошо наблюдается Юпитер», — добавил Орлов.
В Новосибирской области период блеска Венеры наблюдается с 5 по 13 мая, однако тщательное изучение явления не получилось
«Венера будет достаточно прилично наблюдаться еще месяц», — подытожил Илья Орлов.
Аналогичная конфигурация Венеры повторится в конце 2018 года, тогда ситуация для наблюдения за небесным телом будет достаточно благоприятной.