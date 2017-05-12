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10:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели вызволили застрявших в подвале гаража собак (фото)

10 мая в дежурную часть спасателей МАСС позвонил новосибирец, который рассказал, что в подвал гаража в поселке Молодежный провалились собаки, сообщает пресс-служба МАСС.

Спасатели вызволили застрявших в подвале гаража собак, сообщает пресс-служба МАСС.

10 мая в дежурную часть спасателей МАСС позвонил новосибирец, который рассказал, что в подвал гаража в поселке Молодежный провалились собаки. Животные не могли выбраться сами.

Спасатели выехали на вызов и вытащили трех взрослых собак.

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