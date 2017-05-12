Спасатели вызволили застрявших в подвале гаража собак (фото)
10 мая в дежурную часть спасателей МАСС позвонил новосибирец, который рассказал, что в подвал гаража в поселке Молодежный провалились собаки, сообщает
10 мая в дежурную часть спасателей МАСС позвонил новосибирец, который рассказал, что в подвал гаража в поселке Молодежный провалились собаки, сообщает
Спасатели вызволили застрявших в подвале гаража собак, сообщает
10 мая в дежурную часть спасателей МАСС позвонил новосибирец, который рассказал, что в подвал гаража в поселке Молодежный провалились собаки. Животные не могли выбраться сами.
Спасатели выехали на вызов и вытащили трех взрослых собак.