Ботанический сад просит помощи у жителей Кишинева
Руководство Ботанического сада Кишинева приглашает жителей столицы и гражданских активистов помочь в восстановлении сада после апрельского снегопада.
Руководство Ботанического сада Кишинева приглашает жителей столицы и гражданских активистов помочь в восстановлении сада после апрельского снегопада.
Всех желающих помочь в устранении последствий непогоды ждут 13 мая в 10.00 перед главным входом в Ботанический сад.
Представители Ботанического сада отметили, что нуждаются в помощи граждан, так как апрельский снегопад нанес серьезный ущерб этому парку.