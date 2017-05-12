Ботанический сад просит помощи у жителей Кишинева

Всех желающих помочь в устранении последствий непогоды ждут 13 мая в 10.00 перед главным входом в Ботанический сад.

Представители Ботанического сада отметили, что нуждаются в помощи граждан, так как апрельский снегопад нанес серьезный ущерб этому парку.