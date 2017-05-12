Выходные в Екатеринбурге пройдут под девизом «облачно, дожди и ветер»

В Екатеринбурге погода в предстоящие выходные, 13 и 14 мая, не сильно порадует горожан теплым солнцем, передает корреспондент «АиФ-Урал».

По данным Свердловского гидрометцентра, в субботу в столице Урала будет облачно с небольшими прояснениями. Не обойдется без дождя. В воскресенье ситуация не поменяется, но синоптики обещают, что последний день недели пройдет без осадков. При этом оба выходных дня в Екатеринбурге ветер будет достигать 11 метров в секунду. Температура воздуха составит: в субботу — от 10 до 12 °C, в воскресенье — от 11 до 13 °C.

В Свердловской области ситуация будет аналогичной, только в отдельных районах местами выпадет снег, а температура воздуха составит от 7 до 16 °C. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.