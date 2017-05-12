«Поезд Памяти» из Калининграда проедет до Брянска и Минска
«Поезд Памяти» из Калининграда в 2017 году проедет до Брянска и Минска. Патриотическая акция пройдет в 11-й раз.
«Поезд Памяти» из Калининграда в 2017 году проедет до Брянска и Минска. Патриотическая акция пройдет в 11-й раз.
Участниками акции стала прошедшая конкурсный отбор молодежь от 14 до 22 лет, активно участвующая в патриотических проектах и акциях в течение года, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий локальных войн.
«В Брянске ребята посетят Покровскую гору, Курган бессмертия, мемориальные комплексы “Хацунь” и “Партизанская поляна”, в Минске — мемориальные комплексы “Хатынь”, “Курган Славы”, “Тростинец”,
Назад участник акции вернутся 19 мая.