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12:10 (мск), источник: АиФ Калининград

«Поезд Памяти» из Калининграда проедет до Брянска и Минска

«Поезд Памяти» из Калининграда в 2017 году проедет до Брянска и Минска. Патриотическая акция пройдет в 11-й раз.

Участниками акции стала прошедшая конкурсный отбор молодежь от 14 до 22 лет, активно участвующая в патриотических проектах и акциях в течение года, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий локальных войн.

«В Брянске ребята посетят Покровскую гору, Курган бессмертия, мемориальные комплексы “Хацунь” и “Партизанская поляна”, в Минске — мемориальные комплексы “Хатынь”, “Курган Славы”, “Тростинец”, историко-культурный комплекс “Линия Сталина”, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе правительства. Кроме того, в этих городах организаторы подготовили встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и молодежью, памятные митинги.

Назад участник акции вернутся 19 мая.

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