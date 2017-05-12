В Омске на неделю задержится прохладная погода
Выходные будут ветреными и дождливыми, а новая рабочая неделя — холодной для майской нормы.
Выходные будут ветреными и дождливыми, а новая рабочая неделя — холодной для майской нормы.
На выходных и в понедельник,
Со вторника по четверг,
Светлана Курицына, ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов:
— Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2−4°, местами вероятны осадки.
Потепление наступит только в пятницу, 19 мая. С этого дня температура воздуха начнёт постепенно повышаться.