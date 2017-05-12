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11:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на неделю задержится прохладная погода

Выходные будут ветреными и дождливыми, а новая рабочая неделя — холодной для майской нормы.

Источник: РИА "Новости"

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода ждёт жителей Омской области в ближайшие семь дней, с 13 по 19 мая.

На выходных и в понедельник, 13—15 мая, начнётся похолодание. Ночью температура воздуха будет колебаться от +3° до +11°, а при прояснениях — опускаться до −3…−0°. Днём в субботу наступит +17…+22°. В воскресенье похолодает до +15…+20°. В понедельник столбик термометра опустится до +11…+16°. В отдельных районах ожидаются дождь и порывистый ветер.

Со вторника по четверг, 16—18 мая, в регион придёт арктический воздух с севера Западной Сибири.

Светлана Курицына, ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов:

 — Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2−4°, местами вероятны осадки.

Потепление наступит только в пятницу, 19 мая. С этого дня температура воздуха начнёт постепенно повышаться.

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