В Омске на неделю задержится прохладная погода

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода ждёт жителей Омской области в ближайшие семь дней, с 13 по 19 мая.

На выходных и в понедельник, 13—15 мая , начнётся похолодание. Ночью температура воздуха будет колебаться от +3° до +11°, а при прояснениях — опускаться до −3…−0°. Днём в субботу наступит +17…+22°. В воскресенье похолодает до +15…+20°. В понедельник столбик термометра опустится до +11…+16°. В отдельных районах ожидаются дождь и порывистый ветер.

Со вторника по четверг, 16—18 мая , в регион придёт арктический воздух с севера Западной Сибири.

Светлана Курицына, ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов:

— Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2−4°, местами вероятны осадки.

Потепление наступит только в пятницу, 19 мая. С этого дня температура воздуха начнёт постепенно повышаться.