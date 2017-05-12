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11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Башкирское озеро Аслыкуль попало в список лучших мест отдыха России

Статистику подвел аналитический портал Турстат.

Курорт Купоярово, что в Давлекановском районе Башкирии попал в десятку популярных озер России.

Исследование рынка туристических маршрутов провело агентство Турстат. Аналитики выяснили, что живописный курорт на берегу башкирского озера Аслыкуль попал на седьмое место среди самых популярных туристических маршрутов россиян.

На первом месте, традиционно, разместились курорты Листвянка и Хужир, что у знаменитого озера Байкал. Следом идет Онежское озеро в Карелии и Ладожское озеро в Ленинградской области.

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